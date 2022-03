Stagione teatrale, a Bisceglie stasera il nuovo spettacolo di Sergio Rubini

Si chiude questa sera, sabato 12 marzo, a Bisceglie il tour pugliese di Sergio Rubini, protagonista insieme all’orchestrina “Musica da ripostiglio” dello spettacolo “Ristrutturazione, ovvero disavventure casalinghe raccontate da Sergio Rubini”. Un racconto, in forma confidenziale, delle vicissitudini legate alla ristrutturazione di un appartamento: un viavai di architetti e ingegneri, allarmisti e idraulici, operai e condòmini che si avvicendano nella vita di uno sfortunato padrone di casa stravolgendo la sua vita senza pietà.

Il racconto prende il via da molto lontano: una prima casetta a Roma, un seminterrato con un problema idraulico per il quale si offre di dare una mano un maldestro autista di cinema che finirà per trasformare il seminterrato in una piscina. E poi il bell’attico tra i tetti della capitale dall’affitto galattico dove però non funziona niente, dal citofono all’acqua calda. Per finire con l’acquisto tanto desiderato di una casa propria, la prima casa. Ed è allora che il fenomeno della ristrutturazione si abbatte sui due sventurati inesorabilmente.

Ad accompagnare sul palco Sergio Rubini ci saranno le musiche dal vivo eseguite da Luca Pirozzi (chitarra e voce), Luca Giacomelli (chitarra), Raffaele Toninelli (contrabbasso) ed Emanuele Pellegrini (batteria).

Lo spettacolo, scritto da Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi, è inserito nel cartellone della Stagione teatrale organizzata dal Comune di Bisceglie in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e andrà in scena alle ore 21 presso il Teatro Politeama Italia. Info: 080 396 8048.

Foto Ansa / Fabio Frustaci