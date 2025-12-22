Prende il via questa sera, lunedì 22 dicembre, alle ore 20, al Politeama Italia di Bisceglie, la 23esima edizione di Avvistamenti, con la sezione Sonimage, dedicata al rapporto tra suono e immagine.
La serata si aprirà con la proiezione di alcuni lavori di Józef Robakowski, uno dei massimi rappresentanti dell’arte e del cinema sperimentale europeo, esponente di spicco di quel contesto artistico e culturale polacco degli anni Sessanta che ha prodotto autori di grande talento e opere innovative.
Si comincia con la sonorizzazione dal vivo di Drzwi – Okno – Fotel (1974) a cura di Valerio Cosi: film concettuale che mette in luce gli automatismi nascosti nei movimenti quotidiani e interroga le convenzioni della performance cinematografica. A seguire, Cosi sonorizzerà Tilt. Jarocin i moje oko (1973), in cui l’occhio del regista si posa invece sul pubblico del leggendario festival musicale indipendente di Jarocin del 1986, cruciale per la cultura giovanile e alternativa dell’epoca, in cui si esibirono i Tilt, band spesso associata alle origini della scena punk polacca.
A seguire Stefano Pilia e Paolo Spaccamonti daranno voce e suono a L’uomo con la macchina da presa (1929) di Dziga Vertov: capolavoro del costruttivismo sovietico, nonché vertiginosa sinfonia urbana che racconta una giornata nella vita di una città moderna attraverso geniali invenzioni visive. Pilia, alla chitarra elettrica e all’elettronica, e Spaccamonti, alla chitarra elettrica, si cimenteranno in una sonorizzazione dal vivo che alimenta l’energia cinetica di una delle ultime espressioni dell’avanguardia cinematografica sovietica. Il duo è stato acclamato per la capacità di infondere nuova linfa a un’opera così monumentale, offrendo un’occasione unica di vivere il film come Vertov stesso avrebbe immaginato.
Per tutti gli eventi in programma l’ingresso è gratuito.
Avvistamenti è un progetto dell’associazione Canudo ETS, con la direzione artistica di Antonio Musci e Daniela Di Niso, ed è stato candidato all’avviso pubblico finalizzato a sostenere progetti di festival, rassegne e premi nel settore cinematografico e audiovisivo della Regione Puglia (2025-2027) ed è patrocinato dalla Città di Bisceglie.