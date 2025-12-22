Sonimage, questa sera il primo appuntamento con un omaggio a Dziga Vertov

Prende il via questa sera, lunedì 22 dicembre, alle ore 20, al Politeama Italia di Bisceglie, la 23esima edizione di Avvistamenti, con la sezione Sonimage, dedicata al rapporto tra suono e immagine.

La serata si aprirà con la proiezione di alcuni lavori di Józef Robakowski, uno dei massimi rappresentanti dell’arte e del cinema sperimentale europeo, esponente di spicco di quel contesto artistico e culturale polacco degli anni Sessanta che ha prodotto autori di grande talento e opere innovative.

Si comincia con la sonorizzazione dal vivo di Drzwi – Okno – Fotel (1974) a cura di Valerio Cosi: film concettuale che mette in luce gli automatismi nascosti nei movimenti quotidiani e interroga le convenzioni della performance cinematografica. A seguire, Cosi sonorizzerà Tilt. Jarocin i moje oko (1973), in cui l’occhio del regista si posa invece sul pubblico del leggendario festival musicale indipendente di Jarocin del 1986, cruciale per la cultura giovanile e alternativa dell’epoca, in cui si esibirono i Tilt, band spesso associata alle origini della scena punk polacca.

A seguire Stefano Pilia e Paolo Spaccamonti daranno voce e suono a L’uomo con la macchina da presa (1929) di Dziga Vertov: capolavoro del costruttivismo sovietico, nonché vertiginosa sinfonia urbana che racconta una giornata nella vita di una città moderna attraverso geniali invenzioni visive. Pilia, alla chitarra elettrica e all’elettronica, e Spaccamonti, alla chitarra elettrica, si cimenteranno in una sonorizzazione dal vivo che alimenta l’energia cinetica di una delle ultime espressioni dell’avanguardia cinematografica sovietica. Il duo è stato acclamato per la capacità di infondere nuova linfa a un’opera così monumentale, offrendo un’occasione unica di vivere il film come Vertov stesso avrebbe immaginato.

Per tutti gli eventi in programma l’ingresso è gratuito.

Avvistamenti è un progetto dell’associazione Canudo ETS, con la direzione artistica di Antonio Musci e Daniela Di Niso, ed è stato candidato all’avviso pubblico finalizzato a sostenere progetti di festival, rassegne e premi nel settore cinematografico e audiovisivo della Regione Puglia (2025-2027) ed è patrocinato dalla Città di Bisceglie.