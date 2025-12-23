Sonimage, oggi la seconda serata di sonorizzazioni dal vivo al Politeama

Buona la prima per Sonimage, la rassegna di Suoni e Immagini inaugurata ieri sera al Politeama Italia di Bisceglie nell’ambito della 23esima edizione di Avvistamenti organizzata da Canudo ETS.

Si prosegue questa sera, martedì 23 dicembre, dalle ore 20, con il Collettivo BDR (Marialuisa Capurso, Salvatore Insana, Adolfo La Volpe) d la performance audiovisiva Di un ritorno all’acqua (2025). Un’opera che esplora spazio, tempo e luogo attraverso l’osservazione attenta, il vagare da flâneur e il dialogo tra paesaggi interiori ed esterni. Di un ritorno all’acqua è un viaggio nelle acque come territorio fisico e spirituale, dove le esperienze degli artisti si incontrano in un’esplorazione condivisa di presenza, memoria e connessione.

A seguire, alle ore 21, il compositore Gabriele Panico sonorizzerà altri due lavori di Józef Robakowski: Party z Lutosławskim (1987) e Z mojego okna (1978-1999). Il primo nasce dal riassemblaggio di un video girato durante una camminata e una festa di amici e artisti per le strade di Łódź, che viene rallentata e cromaticamente trasformata. Il secondo è invece il risultato di oltre vent’anni di immagini girate dalla finestra dell’appartamento di Robakowski su una placida piazza di cemento nel centro di Łódź. Ciò che inizia come documentazione quotidiana — vicini che tornano dal lavoro, bambini che giocano, parate del Primo Maggio, pattuglie di polizia — si trasforma in una cronaca personale dei profondi cambiamenti sociali e politici dalla fine del socialismo agli anni della transizione post-comunista.

L’intero progetto è diretto da Antonio Musci e Daniela Di Niso ed è stato candidato all’avviso pubblico finalizzato a sostenere progetti di festival, rassegne e premi nel settore cinematografico e audiovisivo della Regione Puglia (2025-2027) ed è patrocinato dalla Città di Bisceglie.

Per tutti gli eventi in programma l’ingresso è gratuito.