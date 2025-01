Sonenalé, il progetto ‘Stormi’ di Agostino Riola all’Accademia Nazionale Danza Roma

Il progetto ‘Stormi’, ideato da Agostino Riola, direttore artistico, insieme a Riccardo Fusiello, della compagnia biscegliese Sonenalé, approda alla prestigiosa Accademia Nazionale di Danza di Roma.

Il regista e coreografo selezionato nell’ambito del progetto Resid’And, presenterà sabato 1 febbraio alle 18, nel suggestivo Teatro Ruskaja all’interno dell’Accademia, la performance creata con le allieve e gli allievi dell’AND nel corso della residenza artistica iniziata lo scorso 7 gennaio. Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria via mail a: prenotazioni.residand@accademianazionaledidanza.it.

Il progetto Resid’And nasce per far dialogare l’unico Istituto italiano di Alta Formazione Coreutica con le proposte più interessanti di coreografi impegnati nella ricerca sulla danza contemporanea e sulle sue contaminazioni. La creazione sviluppata da Riola all’interno dello storico Istituto romano si inscrive nell’ambito della più ampia ricerca coreografica dal titolo ‘Stormi’ sviluppata dal coreografo e regista in questi anni.

Stormi è una pratica di movimento che, ad ogni tappa, ha esiti performativi differenti a seconda delle persone e dei luoghi che incontra. Partendo dagli studi del premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi sui principi che regolano il volo degli uccelli, la ricerca indaga le modalità con cui tutto questo possa trasformarsi, per gli esseri umani, in una danza significata che crei la stessa incantevole magia.

Il progetto, dopo le precedenti tappe realizzate con altre importanti istituzioni e realtà italiane come Puglia Culture, Teatri di Vita (Bologna), Regione Puglia, Festival Sirene (Bisceglie), trova ora nuova linfa e nuovi sviluppi grazie alla prestigiosa collaborazione con l’Accademia Nazionale di Danza di Roma e all’incontro con i suoi allievi. Un riconoscimento importante per il percorso artistico di Agostino Riola e che consolida, la relazione tra la compagnia Sonenalé e l’Accademia romana.

Lo scorso anno accademico, infatti, l’Accademia aveva già invitato l’altro direttore artistico della compagnia, Riccardo Fusiello, sempre nell’ambito di Resid’And, un progetto lungimirante dell’Accademia di Danza che crea un dialogo importante tra gli allievi diplomandi e i più rinomati coreografi che operano nel panorama della ricerca coreografica contemporanea.

Sonenalé, che da anni è impegnata a Bisceglie con lo Spazio Sonenalé – luogo di creazione, ricerca e formazione – e il Festival Sirene – Festival di danza contemporanea e performing arts – continua quindi a collezionare riconoscimenti e collaborazioni in tutta Italia e non solo.

Gli interpreti della performance sono Nicla Barbalucca, Raffaella Barbarisi, Georgia Brinza, Lorena Cignarale, Martina Lo Grasso, Lorenzo Manco, Chiara Melis, Marika Murgo, Giorgia Panico, Sofia Rigucci, Alessandra Russo. Disegno luci di Stefano Pirandello, referente AND: Yu Lin Yang.