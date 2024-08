Sol dell’Alba, nella notte di san Lorenzo il concerto al Teatro Mediterraneo

Nella notte tra domani e sabato 10 agosto, torna il Sol dell’Alba, concerto orchestrale all’alba nel Teatro Mediterrano di Bisceglie.

La notte di San Lorenzo sarà resa ancora più suggestiva dall’evento alle prime luci del mattino che vede schierata l’Orchestra Filarmonica Pugliese con il suo organico al gran completo. Oltre 70 musicisti in scena, l’esecuzione di alcune tra le più belle pagine della musica classica, la cornice di un teatro a picco sul mare e la colazione artigianale sono gli ingredienti della manifestazione che sceglie il tema del racconto e delle fiabe per celebrare la sesta edizione dal titolo ‘C’era una volta…’

La Cenerentola di Rossini, il valzer da La Bella Addormentata, i temi da balletti senza tempo come Il Lago dei Cigni o Lo Schiaccianoci di Čajkovskij sono alcuni dei brani che la Filarmonica, diretta dal M° Piotr Jaworski, eseguirà a partire dalle 4.30 del mattino. Un programma musicale pensato dal direttore artistico Giacomo Piepoli per accompagnare lo spettatore nel passaggio dalla notte al giorno e impreziosito dalla narrazione dell’attrice Gabriella Altomare che ‘cucirà’ insieme le storie raccontate per mezzo delle note musicali.

All’alba, si rinnoverà anche la partnership con i Maestri Pasticceri di Bisceglie che, come consueto, offriranno agli spettatori caffè caldo e sospiro. I dolci simbolo della città di Bisceglie vengono consumati rigorosamente insieme da spettatori e musicisti in un momento conviviale al termine della performance che mira a celebrare l’artigianalità ma anche la città che ospita la manifestazione sin dal suo esordio.

L’appuntamento è per le prime luci dell’alba di sabato 10 agosto. Apertura cancelli 4 del mattino. Inizio spettacolo ore 4.40. Biglietti su Vivaticket. Infoline: 3533677067.