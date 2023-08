Sol dell’Alba, domattina l’evento dopo il rinvio per maltempo di ieri

Rinvio di 24 per il Sol dell’Alba, spettacolo orchestrale inizialmente previsto il mattino di venerdì 5 agosto e rinviato per via della pioggia che ha caratterizzato la notte.

“Si è sperato fino all’ultimo con l’ipotesi di un inizio posticipato – fanno sapere gli organizzatori – che la pioggia finisse per permettere così il ripristino della struttura. L’evento è rimandato fra sabato 5 e domenica 6 agosto, augurandoci che il meteo sia dalla nostra e che il Sol sorga. Sol dell’Alba è un evento molto complesso e, come vedete, eravamo pronti”.

Info: le procedure di rimborso per chi non potrà partecipare stanotte, verranno elaborate subito dopo il rinvio e sarà garantito il rimborso del prezzo del biglietto sia per chi lo ha acquistato online sia per chi lo ha fatto in punto vendita.