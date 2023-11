“Sogni e illusioni di libertà”: Libri nel Borgo Antico ospita Patrick Zaki a Bisceglie

Domenica 12 novembre, alle ore 11, presso il Politeama Italia di Bisceglie, il festival “Libri nel Borgo Antico” ospita Patrick Zaki per la presentazione di “Sogni e illusioni di libertà. La mia storia”, edito da La Nave di Teseo.

Per il suo impegno in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media, Zaki è stato in carcere per 20 lunghi mesi, durante i quali la sua università e l’Italia intera non hanno mai spesso di protestare e manifestare per chiederne la liberazione, avvenuta finalmente lo scorso luglio.

Zaki in questo libro racconta la sua storia: cosa è successo davvero quel 7 febbraio 2020 e cosa è avvenuto poi, nei giorni successivi: gli interrogatori, l’isolamento, le torture, il confronto con un mondo – quello delle carceri – in cui tutti sono ridotti a una condizione disumana. E cosa lo ha tenuto vivo: gli studi, la passione per il calcio, la musica, l’affetto dei suoi cari: dell’amata Reny e dell’Italia tutta.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Circoscrizione Puglia-Matera di Amnesty International Italia e il gruppo 317 Amnesty International Bisceglie, è ad ingresso libero e fino ad esaurimento posti.