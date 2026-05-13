Nel salone del Sodalizio Roma Intangibile, giovedì 14 maggio, alle ore 18, lo scrittore romano Paolo Tittozzi presenterà il suo nuovo romanzo: “Mia madre, la monaca di Monza” (ArmandoEdizioni 2026).
Con la sua scrittura facile e gradevole, Tittozzi, sbrogliando i fili del tempo ambienta questo suo quinto romanzo negli anni più bui del potere religioso e politico nella Milano spagnola del 1600 restituendoci una “Monaca di Monza” che incontra sua figlia e quest’incontro diventa il cuore del romanzo: un dialogo intimo, umano e rivelatore.
La rigorosa ricostruzione storica, basata su documenti reali ci dona una rilettura originale di un personaggio iconico; profondità psicologica e sensibilità umana; la condizione femminile nel Seicento; la monacazione forzata e le sue conseguenze; l’amore e il peccato, la colpa e la redenzione. La “Monaca di Monza” non è solo un simbolo di colpa. È una donna che ha amato, sofferto, espiato e perdonato.
Dopo i saluti del Presidente del Sodalizio dott. Pierpaolo Sinigaglia, l’Autore dialogherà con la dott.ssa Anna Materi.