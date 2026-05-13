Sodalizio Roma Intangibile, lo scrittore Paolo Tittozzi presenta il suo nuovo romanzo

Nel salone del Sodalizio Roma Intangibile, giovedì 14 maggio, alle ore 18, lo scrittore romano Paolo Tittozzi presenterà il suo nuovo romanzo: “Mia madre, la monaca di Monza” (ArmandoEdizioni 2026).

Con la sua scrittura facile e gradevole, Tittozzi, sbrogliando i fili del tempo ambienta questo suo quinto romanzo negli anni più bui del potere religioso e politico nella Milano spagnola del 1600 restituendoci una “Monaca di Monza” che incontra sua figlia e quest’incontro diventa il cuore del romanzo: un dialogo intimo, umano e rivelatore.

La rigorosa ricostruzione storica, basata su documenti reali ci dona una rilettura originale di un personaggio iconico; profondità psicologica e sensibilità umana; la condizione femminile nel Seicento; la monacazione forzata e le sue conseguenze; l’amore e il peccato, la colpa e la redenzione. La “Monaca di Monza” non è solo un simbolo di colpa. È una donna che ha amato, sofferto, espiato e perdonato.

Dopo i saluti del Presidente del Sodalizio dott. Pierpaolo Sinigaglia, l’Autore dialogherà con la dott.ssa Anna Materi.