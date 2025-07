SIRENE, terza giornata di festival sul percorso costiero di Ripalta con Cosmorama

Dopo il sold-out registrato nella seconda serata, prosegue venerdì 18 luglio la quinta edizione di SIRENE | Performing Arts Festival, un progetto di Sonenalé,con la direzione artistica di Agostino Riola, sostenuto dal Comune di Bisceglie e realizzato in stretta collaborazione con Puglia Culture. Un festival che trasforma i magnifici scenari della città di Bisceglie in un palcoscenico per alcuni degli artisti più interessanti della scena nazionale e internazionale.

Il festival, alle ore 19.30, si sposta nella sua terza giornata sul Percorso costiero di Ripalta, uno dei luoghi più suggestivi della città e ormai divenuto iconico per SIRENE. Qui il coreografo Nicola Galli, premio Danza & Danza, con la sua performance itinerante e site specific Cosmorama, immergerà il pubblico in un’esperienza di danza in natura, tra vedute lontane e vicine, prossimità corporea e distanza panoramica, accompagnando gli spettatori in un’ascensione collettiva per riscoprire il vivere, l’osservare, il costruire e il danzare insieme il paesaggio.

In uno degli scenari più belli e sorprendenti della città di Bisceglie, un universo gestuale si dischiuderà lungo un percorso itinerante e diffuso, guidato da due corpi danzanti impegnati nella generazione di una danza invisibile e mimetica per divenire crocevia tra le pieghe, i rilievi e gli elementi naturali e artificiali del paesaggio.

Prenotazioni al numero 392 8653080 (Rossana). Il costo dello spettacolo è di 10 euro. Carnet per 3 serate (18, 19 e 20 luglio) a 24 euro.

Programma completo del festival su: www.sonenale.it.