Sirene: primo giorno di festival con il coreografo Carlo Massari al Casale di Pacciano

Prima giornata di performance a Bisceglie per la terza edizione SIRENE – Performing Arts Festival, ideato da Sonenalé con la direzione artistica di Agostino Riola, sostenuto dal Comune di Bisceglie e realizzato in stretta collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Sette giornate con performance site-specific, creazioni partecipate, azioni urbane, workshop gratuiti e altro ancora per coinvolgere tutta la comunità in un rito collettivo a ritmo di danza. Artisti e coreografi tra i più acclamati e interessanti del panorama nazionale si esibiranno in luoghi suggestivi e spazi non convenzionali della città di Bisceglie: percorsi costieri, antichi casali e chiese romaniche.

Il calendario degli spettacoli prenderà il via stasera, giovedì 7 settembre, alle 20:30 nel magico Casale di Pacciano, nell’agro biscegliese, con il coreografo e performer Carlo Massari della C&C Company, artista transdisciplinare tra i più attivi nella scena contemporanea italiana ed internazionale, sui principi di metamorfosi e trasformazione. Massari presenterà la performance A peso morto, una pietas contemporanea con vaghi rimandi al mondo immaginifico ed ironico di Roy Andersson.

A seguire il coreografo svelerà SquamƏ, punto di arrivo un workshop gratuito di teatro-danza che si è svolto negli scorsi giorni presso lo Spazio Sonenalé, finalizzato alla creazione della performance omonima che vedrà protagonisti alcuni performer selezionati tramite call pubblica. Un percorso intensivo sui principi di metamorfosi e trasformazione pensato appositamente per il festival biscegliese dall’acclamato coreografo.

Prenotazioni 392 8653080. Biglietteria presso Infopoint Turistico Bisceglie, via Tupputi 1, giovedì 7 e sabato 9 (16:30 – 18:30), venerdì 8 e domenica 10 (11:00 – 13:00). La biglietteria sarà aperta anche nel luogo dello spettacolo un’ora prima dell’inizio.

Sirene 2023 è in collaborazione con: ANTICORPI XL – Network Giovane Danza d’Autore, Associazione 21, Infopoint Turistico Bisceglie, Associazione Trekking Astrofili Physis, Archeoclub D’Italia Aps, Museo Etnografico F. Prelorenzo – Torre Normanna Bisceglie.

Credits foto: Melissa Ianniello