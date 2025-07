Sirene, il nuovo spettacolo firmato Sonenalé nella quarta giornata di festival

Dopo un altro grande successo di pubblico nella terza serata, prosegue sabato 19 luglio la quinta edizione di SIRENE | Performing Arts Festival, un progetto di Sonenalé, con la direzione artistica di Agostino Riola, sostenuto dal Comune di Bisceglie e realizzato in stretta collaborazione con Puglia Culture. Un festival che trasforma i magnifici scenari della città di Bisceglie in un palcoscenico per alcuni degli artisti più interessanti della scena nazionale e internazionale.

Per la sua quarta giornata, il festival approda per la prima volta nell’incantevole Chiostro di Santa Croce, recentemente restaurato. “Dopo la fine” è il titolo della performance che la compagnia Sonenalé presenterà in anteprima nazionale, alle ore 21, realizzata in collaborazione con il DAMS – Università degli Studi di Torino. Una performance spiazzante, al tempo stesso toccante e ironica, che intercetta inquietudini e speranze del nostro comune sentire. Corpi-persone, rinchiusi, isolati, come gli ultimi sopravvissuti al mondo, in attesa di una possibile fine.

Dopo il successo de Lo spazio delle relazioni, un nuovo spettacolo firmato Sonenalé che indaga la nostra contemporaneità alla ricerca dell’identità umana e del suo fragile destino, intercettando inquietudini e speranze del nostro comune sentire. I performer che prenderanno parte a questa nuova creazione partecipata di Sonenalé, con la coreografia e la regia di Riccardo Fusiello e Agostino Riola, riscriveranno le coordinate del loro mondo con i corpi, le memorie, il loro personale archivio, nelle sue fragilità, nella sua mistificazione, nei suoi limiti, nelle sue incomprensioni. In scena, il corpo con le sue conoscenze, esperienze, relazioni, da consegnare a qualcuno, a chi dovrà esserci.

A seguire incontro con il pubblico condotto da Gilda Camero, giornalista de La Repubblica, che guiderà gli spettatori all’interno del processo creativo della performance.

Prenotazioni al numero 392 8653080 (Rossana). Il costo dello spettacolo è di 10 euro.

Programma completo del festival su: www.sonenale.it.