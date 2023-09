Sirene: il festival si chiude questa sera nella suggestiva location di Ripalta

Si chiude questa sera la terza edizione di SIRENE – Performing Arts Festival, che negli ultimi giorni ha richiamato a Bisceglie artisti e coreografi tra i più acclamati e interessanti del panorama nazionale, che si sono esibiti in luoghi suggestivi e spazi non convenzionali della città: percorsi costieri, antichi casali e chiese romaniche.

Il festival si concluderà oggi, domenica 10 settembre, alle 18, sullo splendido percorso costiero di Ripalta, uno dei luoghi più suggestivi della città, con due performance site-specific. La compagnia Sonenalé, attiva in Italia e in Europa con prestigiosi riconoscimenti, presenterà in prima nazionale la performance Stormi, ideata da Agostino Riola, produzione Sonenalé, in collaborazione con il Festival ResiDANZE di Primavera – Teatri di Vita (Bologna). Una performance in grado di esplorare in che modo i principi che regolano il movimento dei volatili possono essere acquisiti dagli esseri umani.

A seguire, il coreografo Fabrizio Favale, Medaglia del Presidente della Repubblica al talento coreografico italiano, presenterà la performance The Halley solo, vincitrice del Premio DANZA URBANA 2022 di Anticorpi XL, una danza che si presenta come un’effimera scia nello spazio, come ad imitare la traiettoria di una cometa.

Prenotazioni 392 8653080. Biglietteria | Infopoint Turistico Bisceglie, via Tupputi 1 (11:00 – 13:00).

SIRENE – Performing Arts Festival, ideato da Sonenalé con la direzione artistica di Agostino Riola, sostenuto dal Comune di Bisceglie e realizzato in stretta collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

In collaborazione con ANTICORPI XL – Network Giovane Danza d’Autore, Associazione 21, Infopoint Turistico Bisceglie, Associazione Trekking Astrofili Physis, Archeoclub D’Italia Aps, Museo Etnografico F. Prelorenzo – Torre Normanna Bisceglie.