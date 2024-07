Sirene, il festival di danza e arti performative si sposta oggi sul percorso costiero di Ripalta

Sarà una location davvero suggestiva quella che farà da sfondo alla penultima serata del festival Sirene a Bisceglie. Il festival approda oggi, sabato 20 luglio, dalle ore 19.00, sul percorso costiero di Ripalta – uno dei luoghi più evocativi della città – dove i giovani coreografi Michele Ifigenia Colturi e Michele Scappa presenteranno, in prima regionale, rispettivamente le performance site specific Amadriadi – solo version e There is a planet.

La prima è una riflessione sul concetto di metamorfosi, che attraverso il corpo della danzatrice, viene cristallizzata per concedere all’occhio dello spettatore di gioire di questa trasformazione, mentre la seconda, selezionata per la Vetrina della giovane danza d’autore eXtra 2023 di Network Anticorpi XL, punta a indagare la presenza dell’uomo sul nostro pianeta attraverso una ricerca coreografica con un solo corpo che centralizza gli sguardi ma li porta ad osservare i dintorni.

Due performance che, pur nella loro diversità, interrogano il pubblico sul rapporto uomo-natura e sorprendono il suo sguardo, in un dialogo magico con il paesaggio.

Biglietteria presso Vecchie Segherie Mastrototaro, via Porto 33, Bisceglie, dalle 10:00 alle ore 12:30. La biglietteria sarà aperta anche nel luogo dello spettacolo un’ora prima dell’inizio dell’evento. Prenotazioni: 392 8653080 (Rossana).

Sirene è un progetto della compagnia Sonenalé, con la direzione artistica di Agostino Riola, sostenuto dal Comune di Bisceglie e realizzato in stretta collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.