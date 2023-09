Sirene: il festival di danza e arte performativa prosegue con una terza serata al femminile

Due soli al femminile saranno protagonisti, sabato 9 settembre, della terza serata di SIRENE – Performing Arts Festival, dalle 20:30 nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, storico ed elegante palazzo rinascimentale della città di Bisceglie.

La danzatrice Rosellina Goffredo, figura di riferimento della danza in Puglia, aprirà con l’intimo solo Parte Seconda, interrogando gli spettatori sulla possibilità per un corpo non più giovane di generare bellezza. Un lavoro autobiografico ripreso e rielaborato appositamente per SIRENE, in cui la danzatrice svela il suo microcosmo tracciando il percorso della propria crescita e l’evoluzione del suo contatto con la danza.

A seguire, la performance Your body is a battleground, commissionata dalla Biennale Danza 2020, vedrà in scena la danzatrice Rosaria Di Maro in una coreografia ideata da Adriano Bolognino, premio Danza&Danza come coreografo emergente, che indaga nella coscienza di ciascuno e nella consapevolezza sociale il ruolo della donna oggi.

La performance Everyday life con gli allievi del Liceo Coreutico “Da Vinci” di Bisceglie, inizialmente prevista da programma, è stata annullata per motivi non dipendenti dall’organizzazione del festival.

SIRENE 2023 è in collaborazione con: ANTICORPI XL – Network Giovane Danza d’Autore, Associazione 21, Infopoint Turistico Bisceglie, Associazione Trekking Astrofili Physis, Archeoclub D’Italia Aps, Museo Etnografico F. Prelorenzo – Torre Normanna Bisceglie.

Prenotazioni 392 8653080. Biglietteria | Infopoint Turistico Bisceglie, via Tupputi 1 (16:30 – 18:30). La biglietteria sarà aperta anche nel luogo dello spettacolo un’ora prima dell’inizio.