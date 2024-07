Sirene 2024 comincia oggi con la leggendaria Nelken Line di Pina Bausch sul porto

Entra nel vivo il festival Sirene, progetto della compagnia Sonenalé, con la direzione artistica di Agostino Riola, sostenuto dal Comune di Bisceglie e realizzato in stretta collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, e anche quest’anno inserito nel cartellone dell’Estate in Blu 2024 del Comune.

Oggi, mercoledì 17 luglio, la Nelken Line guidata da Marigia Maggipinto, storico membro della compagnia del Tanztheater Pina Bausch dal 1989 al 1999, con la sua peculiare gestualità, seducente e contagiosa, attraverserà, a partire dalle ore 19.30, il caratteristico porto turistico di Bisceglie per coinvolgere abitanti e turisti.

La celebre Nelken Line, una delle coreografie più iconiche del repertorio di Pina Bausch, è inoltre il cuore del workshop (dalle 17.00 alle 19.00) condotto dalla stessa Maggipinto, nello Spazio Sonenalé in via degli Aragonesi. Alla morte della grande coreografa tedesca, la Fondazione di Wuppertal ha liberato i diritti d’autore consentendo così di far fiorire in tutto il mondo la storica Nelken Line, diffondendo la pratica della danza come un atto collettivo. E così, dopo aver fatto il giro del mondo, fiorirà questa sera anche a Bisceglie per il festival Sirene.