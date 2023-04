Simona Ruffino presenta Neuromarketing etico alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Oggi 18 aprile, alle ore 19.00, alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, Simona Ruffino presenta Neuromarketing Etico in un dialogo con Mariablu Scaringella e Annalisa Turi.

Un appuntamento realizzato in collaborazione con la Fondazione Guglielmo Minervini durante il quale si metteranno in luce teorie, riferimenti alla letteratura euroscientifica, metodi di applicazione e riflessioni etiche con lo scopo principale di contribuire a realizzare un modello di impresa migliore, orientata al valore umano attraverso la disciplina del neuromarketing.

La prima parte teorica e applicativa, vede protagonisti i processi cognitivi ed emozionali finalizzati alla lettura predittiva dei comportamenti di acquisto e alla costruzione di brand identity di valore. Segue una seconda parte ricca di riflessioni sul Capitalismo Umanistico e sull’Utopia come idea imprescindibile per un modello evoluto di fare impresa. Il volume si rivela utile e di grande ispirazione per imprenditori, professionisti del marketing e della comunicazione, creativi e giovani studenti che troveranno all’interno modelli strategici da applicare e una visione moderna, umana e etica di lavorare.

Il Neuromarketing è infatti una disciplina plurale che ha come obiettivo quello di aiutare le imprese ad ascoltare i bisogni, le attese e i desideri dei consumatori al fine di progettare prodotti e servizi che possano essere realmente utili. Il suo utilizzo è un detonatore capace di dare forma a identità, messaggi e strategie ad alta carica predittiva. L’etica è il filo che unisce e che deve tessere la sintassi dell’intero processo di marketing e di comunicazione. Questo lavoro vi offrirà una lente di ingrandimento sull’approccio umanistico, sul potere dell’etica applicata, su una visione lungimirante e solida dei mercati possibili del futuro.

Simona Ruffino è Brand strategist & Neurobrand specialist, consulente di numerose aziende della media e grande impresa italiana, speaker e formatrice, ha vinto il Premio all’eccellenza della Comunicazione Italiana nel 2015. NMSBA member (The Neuromarketing Science and Business Association) e associate AINEM (Associazione Italiana Neuromarketing).