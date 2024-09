Silvio Governi ospite della libreria Prendi Luna book & more

Il caffè letterario Prendi Luna book & more ospita Silvio Governi per la presentazione al pubblico dell’intrigante giallo “La lista di Greta” edito da Les Flaneurs Edizioni.

Greta ha 16 anni, il papà Antonio è un ispettore di polizia, la mamma è infermiera, l’amica del cuore della giovane si chiama Viola, e per lei è come una sorella. Da qualche tempo nelle strette maglie del duo si è inserita Giulia, una ragazza tanto carismatica quanto irrequieta. Un giorno, Greta scompare nel nulla. Mara, collega di Antonio, dirige le indagini e, in un breve filmato, nota una macchina che accosta per accogliere una ragazza: Greta. Qual è il segreto nascosto dietro la sua scomparsa? Un’indagine acuta e struggente sui legami umani e familiari, che scava in profondità per arrivare al cuore di una generazione misteriosa.

“La lista di Greta” di Silvio Governi da Prendi Luna book & more in via Tupputi 15 a Bisceglie è in programma oggi, 28 settembre alle ore 20. Modera la serata la scrittrice Teresa Antonacci.

Alla presentazione seguirà un aperitivo a chilometro Zero per il quale è richiesta la prenotazione telefonica (080 809 2484).