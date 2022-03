Silent Book Contest, l’illustratrice biscegliese Irene Guglielmi vincitrice sezione Junior

La giovane illustratrice biscegliese Irene Guglielmi è la vincitrice della sezione Junior del Silent Book Contest 2021, il concorso internazionale dedicato ai libri senza parole giunto all ’ottava edizione. Il suo libro, dal titolo “Io sono Blu”, è stato premiato da una giuria di più di 250 bambini, provenienti dalle scuole primarie di varie regioni d’Italia e da 4 classi di Taiwan.

L’albo senza parole è stato dedicato dall’autrice biscegliese «a coloro che vivono situazioni di discriminazione», con l’auspicio che la storia da lei raccontata possa contribuire al sogno di una realtà «dove tutti possono essere semplicemente sé stessi». La protagonista del racconto è infatti l’apetta Blu, derisa e allontanata da tutte le sue compagne perché nata con colori diversi rispetto a quelli considerati “normali”. Se tutte le sue simili sfoggiano strisce gialle e nere, lei deve convivere con una colorazione differente, in cui il giallo è sostituito dal blu.

Inizialmente la protagonista cerca di camuffare la sua diversità, arrivando persino ad indossare un abito giallo per apparire uguale al resto del gruppo, ma nel corso del libro imparerà – anche grazie a nuove amicizie – a comprendere la bellezza e la forza della sua unicità. Elemento decisivo in questo percorso di consapevolezza messo “blu su bianco” da Irene Guglielmi si rivela essere proprio l’incontro con le differenze e la scoperta dell’altro: avventurandosi per la prima volta in un mondo fatto di altri animaletti dalle forme e dai colori più disparati, Blu comprende la necessità di volare al di là del proprio sciame e aprirsi alle mille sfumature della vita.

Capisce che sono le differenze che ci insegnano a comporre il puzzle complesso della realtà, a superare gli ostacoli, a immaginare soluzioni alternative quando quelle più scontate falliscono. Il ruolo che l’amicizia gioca nel percorso di accettazione di Blu spiega ai giovani lettori come l’unico modo per contrastare la rabbia e la cattiveria – e quindi per disinnescare il loro utilizzo strumentale – sia quello di inventare forme alternative di comunicazione, contraddistinte dalla curiosità e dalla fiducia nel diverso.

Le tavole originali di Irene Guglielmi sono state esposte presso la Biblioteca Sormani di Milano insieme a quelle degli altri quattordici finalisti del Silent Book Contest 2021, selezionati tra oltre trecento illustratori provenienti da trentotto Paesi del mondo.

“Io sono Blu” è la prima pubblicazione editoriale dell ’artista biscegliese, classe 1992, laureatasi all’Accademia delle Belle Arti di Bari e già ospite in passato di numerose esposizioni sul territorio nazionale. Il suo “silent book”, edito da Carthusia Edizioni, è disponibile dallo scorso 24 febbraio in libreria e negli store online.