Si conclude un anno di “Avvistamenti” nelle scuole pugliesi con un evento finale al Politeama Italia

Giunge a conclusione un anno di “Avvistamenti” nelle scuole pugliesi grazie al progetto dell’associazione Canudo ETS, attiva da oltre vent’anni nella promozione della cultura cinematografica e dei nuovi linguaggi della sperimentazione audiovisiva anche in ambito scolastico. Il progetto, infatti, è risultato vincitore del bando “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale” per l’anno scolastico 2024-2025, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.

In questi mesi di attività sono state coinvolte 18 scuole, oltre quattromila studenti e quattrocento insegnanti, 16 partner di progetto, tra cui i comuni di Bisceglie, Molfetta, Corato e Trani, che insieme a Regione Puglia hanno patrocinato l’evento, le due accademie di belle arti di Bari e Foggia, alcune sale cinematografiche, tra cui Politeama Italia (Bisceglie), La Cittadella degli Artisti (Molfetta) e diverse cooperative e associazioni.

Tra le attività programmate si segnalano numerose rassegne cinematografiche per studenti e insegnanti, con circa ottanta proiezioni, di cui più della metà al cinema, incontri, in presenza e online, con decine di artisti, circa venti laboratori cinematografici per studenti e altrettante masterclass per insegnanti condotte da esperti di educazione visiva, artisti e critici cinematografici nell’ambito di un percorso di “media education”.

La conclusione di questo intenso anno di attività sarà segnata da un evento finale, che si terrà il 30 maggio, dalle ore 9.00, al Politeama Italia di Bisceglie e che coinvolgerà oltre trecento studenti e docenti delle varie scuole coinvolte, che hanno partecipato alle attività laboratoriali. Nel corso dell’evento saranno proiettati tutti i cortometraggi e gli elaborati audiovisivi realizzati dagli studenti nell’ambito di numerosi laboratori cinematografici differenziati per tipologia di scuola e fascia di età degli studenti, con il coinvolgimento degli insegnanti nel ruolo di tutor e di rinomati artisti ed esperti nel ruolo di docenti. Laboratori finalizzati all’alfabetizzazione e all’acquisizione di competenze tecniche in ambito cinematografico, all’ideazione e alla creazione di un cortometraggio.

In linea con gli obiettivi del festival, che da oltre ventidue anni si pone come laboratorio di promozione, ricerca e formazione nell’ambito dell’audiovisivo, delle arti performative, elettroniche e digitali, il progetto “Avvistamenti” ha ospitato nelle scuole alcuni degli autori e degli sperimentatori più originali del panorama italiano ed europeo. Tra i tanti, circa una trentina, segnaliamo il duo artistico Bianco-Valente,che indaga la dualità corpo-mente, l’evoluzione dei modelli di interazione tra le forme di vita, la percezione, la trasmissione delle esperienze mediante il racconto e la scrittura e le dinamiche partecipative con i luoghi e le rispettive comunità, che divengono parte integrante dei loro lavori; Mimmo Paladino, uno degli artisti italiani più significativi del dopoguerra e tra i principali esponenti della transavanguardia italiana, che ha dialogato con i ragazzi sul suo ultimo film La divina cometa (2022); Davide Pepe, illustre esponente nel campo della videoarte, autore di numerosi cortometraggi e lavori di videodanza, con una lunga serie di collaborazioni di prestigio con James Mackay, Lucio Dalla, David Tibet, Steven Stapleton, Andrew Liles e Diamanda Galás; Daniele Puppi, tra i primi artisti italiani della sua generazione ad aver realizzato grandi lavori videoinstallativi sonori site specific in luoghi prestigiosi come la Galleria Borghese a Roma o l’Hangar Bicocca a Milano; Mauro Santini, regista, sceneggiatore, fotografo, che da tempo lavora con gli studenti per la realizzazione di film estremamente apprezzati dalla critica, come ad esempio Le Belle Estati (2024), selezionato in concorso al Torino Film Festival.

Anche gli studenti più piccoli delle scuole primarie hanno avuto modo di lavorare attivamente sulla realizzazione di numerosi cortometraggi animati e di incontrare ospiti prestigiosi come il maestro Enzo d’Alò, tra i massimi esponenti del cinema d’animazione europeo, autore, tra gli altri, di capolavori come “La Gabbianella e il Gatto” e “La Freccia Azzurra”.

Accanto ai laboratori per studenti, le attività formative si sono rivolte anche agli insegnanti, con laboratori cinematografici e masterclass di media education, condotte da esperti del mondo del cinema, della musica e delle arti visive, tra cui registi, artisti e animatori del calibro di Maria Arena, Marino Guarnieri, critici e studiosi come Gaetano Centrone, Lia De Venere, Bruno Di Marino, compositori come Pier Alfeo, Alessandro Cipriani e Gabriele Panico.

Il progetto si è avvalso della professionalità di Daniela Di Niso e Antonio Musci, rispettivamente nei ruoli diresponsabile scientifica e responsabile di progetto, ed è risultato vincitore del bando nazionale “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale” per l’anno scolastico 2024-2025, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il progetto, interamente finanziato dai due ministeri attraverso il piano nazionale “Cinema e Immagini Per la Scuola”, non ha avuto alcun costo sia per le scuole che per gli studenti e gli insegnanti coinvolti, i quali hanno partecipato gratuitamente, nell’anno scolastico 2024-25, a tutte le attività promosse da Canudo ETS nell’ambito del festival.