Si chiama Monstera il nuovo EP della cantautrice biscegliese Orelle

Si chiama Monstera l’EP nato dal lavoro della cantautrice biscegliese Orelle che continua nel suo percorso di crescita professionale.

Monstera nasce da un periodo di scrittura vissuto tra palchi e case, tra pause e riprese, fino a trovare il momento giusto per sbocciare. Un continuo dialogo tra il mondo esterno e l’intimità della propria stanza piena di piante che insegnano l’arte di saper aspettare.

A livello sonoro, Monstera è il risultato di un lavoro collettivo che ha preso forma a distanza, con arrangiamenti nati dalle bozze di Orelle insieme a Aldo Capasso e Marco Autiero (co-produttori dell’EP).

Con il suo EP, Orelle inaugura un nuovo capitolo della sua carriera artistica, un percorso che guarda verso nuove esperienze accogliendo il desiderio come qualcosa di virtuoso e, finalmente, non più spaventoso.

Monstera esce ufficialmente il primo giorno di primavera, il 21 marzo, per PLUMA dischi (Irma Records) e verrà presentato in un primo tour in solo in partenza il giorno successivo e con una presentazione ufficiale in trio il 26 marzo presso la La redazione di Roma.

CLICCA QUI per ascoltare l’EP in anteprima

Tour:

23 marzo – Associazione Libe, Firenze

26 marzo – La redazione, Roma (trio)

28 marzo – Germi, Milano

29 marzo – Citophono, Torino

30 marzo – Efesto, Bologna

31 marzo – Antica Osteria del Fico, Cremona

18 aprile – Allergia Festival, Altamura (duo)

19 aprile – Fondo Verri, Lecce