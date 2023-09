Si avvicina “La Notte dei sospiri”, ecco il programma completo

È tutto pronto per la quarta edizione de “La Notte dei sospiri”, la manifestazione incentrata sulla promozione e valorizzazione del celebre dolce tipico biscegliese, che si terrà sabato 23 settembre sul waterfront di via Nazario Sauro, a Bisceglie. L’evento è organizzato dall’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi con il patrocinio dei Comuni di Bisceglie e Terlizzi.

Si parte alle ore 18.30 con il pre-opening caratterizzato dall’esibizione “Jazz all’improvviso” di Desiree Ventura di anni 11 con il Maestro Pasquale Summa, Edoardo Pansini & Marco Biancolillo, studenti del Liceo Musicale “Casardi” di Barletta.

Alle ore 19 poi spazio alla CompagniAurea di Francesco Sinigaglia che darà vita al fumetto “Io Sospiro” ideato da Sergio Salerno e disegnato da Domenico Velletri.

Alle 19.15 scendono in campo i maestri pasticceri con uno show cooking live sulla preparazione del Sospiro accompagnata da uno speciale valore aggiunto, il pasticciere Nicola Giotti dell’Accademia Pasticcieri d’Italia che utilizzerà una speciale tecnica di aerografia. Seguirà l’appuntamento con la Storia con il Prof. Luigi Palmiotti, tra le fonti scritte e le correlazioni con le leggende legate al sospiro.

L’apertura degli stand per le degustazioni dei sospiri dolci e salati oltre che del gelato al gusto sospiro, prevista alle ore 19.30, sarà salutata dagli interventi istituzionali del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano; del Sindaco di Terlizzi, Michelangelo De Chirico; del Sindaco di Altamura, Antonio Petronella; della Consigliera regionale con delega alla Cultura, Grazia Di Bari; del Presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie; del Presidente della Confcommercio di Bisceglie Leo Carriera, del Presidente di Confartigianato Puglia, Francesco Sgherza e della Direttrice Confartigianato Bari, Angela Pacifico.

Alle ore 20 spazio ai progetti sul sospiro degli studenti dei circoli didattici biscegliesi e del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci. Alle 20.30 la presentazione del format “Eccellenze di Puglia” condotta dal giornalista Vito Romaniello che vedrà gli interventi di Francesco Mennea, Direttore del Consorzio di Tutela della Burrata di Andria IGP; di Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela della Cipolla bianca di Margherita IGP; di Antonio Nisi, presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione della Lenticchia di Altamura Igp; Consorzio di tutela oliva da mensa Dop ‘La Bella della Daunia – Varietà Bella di Cerignola’; Consorzio del Pane per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura a DOP.

Musica protagonista alle ore 21.20 con una storica partnership che lega il sospiro al “Sol dell’alba”: una formazione composta da un quintetto di violinisti dell’Orchestra Filarmonica Pugliese farà rivivere l’eleganza della musica classica e delle grandi colonne sonore. Parte finale della manifestazione ancora in musica, con l’esibizione della Tienamente Band dalle ore 22.30.

Tutta la manifestazione sarà caratterizzata dalle performance dell’artista di strada Mone Monè e dalle incursioni dello showman Antonio Memeo con monologhi ed intrattenimento dal titolo “Pillole di dolcezza”. Conduce la serata la madrina e Giornalista di Telenorba Francesca Rodolfo.

I ticket per le degustazioni, al fine di evitare code durante la manifestazione, potranno essere acquistati anche in prevendita da mercoledì 20 settembre presso la Pro Loco e i seguenti esercenti: Pasticceria Dolce Caffetteria, Pasticceria San Pietro, Pasticceria Acquafredda, Pasticceria Ghiottonerie, Pasticceria Giotti (Giovinazzo), Pasticceria Il Cibo degli Dei (Terlizzi), Pasticceria Cresci Senza Glutine, Andrea, Copa Pan, Al Buco dei pescatori, Pizzeria La Fontana, Bar Il Piacere del Gusto, Modà Cafè. Parte del ricavato verrà devoluta per azioni benefiche che verranno comunicate durante la serata.