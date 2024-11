Si avvicina a grandi passi l’edizione 2024 dell’Apulia Hifi Show

Mancano due settimane all’apertura dell’edizione 2024 dell’Apulia Hifi Show. Anche quest’anno Bisceglie ospiterà nelle sale del Nicotel la nona edizione della fiera musicale ed hifi più importante del sud Italia.

Confermati gli allestimenti di oltre venti sale d’ascolto con gli apparecchi di riproduzione musicale di alta fedeltà provenienti da tutto il mondo. Grande spazio viene anche riservato ai supporti come CD e dischi in vinile. E’ previsto, come ormai tradizione, l’arrivo di visitatori appassionati di musica ed operatori del settore da tutt’Italia. Ingresso libero.