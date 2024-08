Servizio Civile Universale, tre nuovi volontari per la Pro Loco Unpli di Bisceglie

Dal 30 luglio 2024 al 29 luglio 2025 a garantire l’attività di sportello di informazione e accoglienza turistica e tutte le attività previste nel progetto dal titolo “Il patrimonio immateriale e l’identità culturale in Puglia” saranno Roberta Di Nardo, Simona Di Liddo e Tommaso Di Pinto.

Succedono ad Angelica Di Dato, Aria Cassanelli e Sara Sgobba.

Roberta, 23 anni, laureata all’Accademia di Belle Arti di Bari e attualmente impegnata nello studio di Graphic Design, Simona, 25 anni, laureata in lingue e attualmente studentessa di relazioni internazionali, e Tommaso, 26 anni, studente di Giurisprudenza, saranno operativi per permettere a cittadini, visitatori e turisti di ottenere informazioni turistico-ricettive relative al territorio e per l’organizzazione e l’allestimento di iniziative ed eventi targati Pro Loco Unpli Bisceglie.

«Benvenuti a queste tre importanti risorse che già stanno lavorando in maniera encomiabile nella nostra sede di via Cardinale Dell’Olio, tre giovani competenti, validi e che hanno da subito compreso lo spirito Pro Loco sempre al servizio della città e del territorio – evidenzia il presidente Pro Loco Unpli Bisceglie, Pierpaolo Sinigaglia –. Grazie ad Angelica, Aria e Sara per aver dedicato un anno alla nostra associazione con grande abnegazione, grande trasporto emotivo, grandi risultati. Auguri di buon lavoro a Roberta, Simona e Tommaso che per questi dodici mesi saranno la colonna operativa della nostra associazione che, grazie al Servizio Civile, riesce a garantire in primis, tra tutte le attività in cui è impegnata, l’attivazione dello Sportello Informativo».