Servizio Civile Pro Loco Bisceglie, ecco le due volontarie ammesse

A seguito della fase conclusiva delle operazioni di selezione, svolte su tutto il territorio nazionale, e di una revisione di tutta la documentazione relativa alle numerosissime candidature pervenute, sono state pubblicate le graduatorie del progetto di Servizio Civile contenute nel programma d’intervento “Le Pro Loco per la rinascita delle comunità. Il patrimonio culturale e ambientale per la ripartenza dell’Italia”.

Le graduatorie sono provvisorie in quanto sono in attesa di approvazione da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e quindi soggette a possibili variazioni. Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione, le graduatorie diventeranno definitive. L’avvio dei progetti, salvo diverse disposizioni, è fissato al 20 luglio 2022.

Per la Pro Loco Unpli Bisceglie vi erano due posti a disposizione. I primi due candidati in graduatoria, che pertanto entreranno in carica dal prossimo 20 luglio, sono Rossella Sciancalepore, 26 anni (68 punti)e Miriana Lopopolo, 28 anni (66 punti).

“Auguri di buon lavoro a Rossella e Miriana”, ha affermato il presidente della Pro Loco Unpli di Bisceglie, Vincenzo De Feudis, “Le due volontarie saranno impegnate, come l’intero consiglio direttivo, oltre che nel progetto di Servizio Civile anche nell’organizzazione delle celebrazioni dei sessant’anni di attività sul territorio della nostra associazione”.

I tre volontari resteranno in servizio per dodici mesi.

Scarica qui la graduatoria definitiva.