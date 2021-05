Servizio Civile in Pro Loco, ecco la GRADUATORIA PROVVISORIA dei candidati

A seguito della fase conclusiva delle operazioni di selezione, svolte su tutto il territorio nazionale, e di un’attenta e complessa revisione di tutta la documentazione relativa le 4665 candidature pervenute, sono state pubblicate le graduatorie, suddivise regione per regione, del progetto “Le Pro Loco per la promozione del patrimonio culturale e la valorizzazione sostenibile dei territori”.

Le graduatorie sono provvisorie poiché in attesa di approvazione da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e quindi soggette a possibili variazioni. Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione (7 maggio 2021), le graduatorie diventeranno definitive. L’avvio dei progetti, salvo diverse disposizioni, sarà il 24 giugno 2021.

I candidati risultati idonei selezionati dovranno ora attendere comunicazione ufficiale dalla sede di accoglienza a ridosso della data di avvio e comunque non prima che le graduatorie diventino definitive.

Per la Pro Loco Unpli Bisceglie risultano idonei selezionati Ivan Di Clemente (73 punti), Alessandro Povia (71) e Sara Di Benedetto (66).

Idonei non selezionati risultano Nunzia Pasquale (62), Alessandro Soldani (62), Alessio De Palma (58), Mariele Pedone (49), Martina Elisa Provino (49), Alberto Di Nardo (48), Simonetta Todisco (48), Francesco Albrizio (46), Mariagrazia Cavaliere (43), Angelo Raffaele Misino (41). I candidati risultati idonei ma non selezionati possono subentrare ai candidati selezionati nel caso in cui questi rinuncino a prendere servizio oppure interrompano lo stesso nei primi 120 giorni dall’avvio del progetto. In tale circostanza l’Ufficio provvederà a scorrere la graduatoria e a convocare i candidati subentranti.

Per info e dettagli: info@prolocobisceglie.it

Scarica qui la graduatoria provvisoria.