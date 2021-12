Servizio Civile in Pro Loco, due posti per la sede di Bisceglie / COME CANDIDARSI

Fino alle ore 14:00 di mercoledì 26 gennaio 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale a uno dei 2.818 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno durata di dodici12 mesi. Tra questi anche quello denominato “Cultura, leggende e tradizioni pugliesi: il patrimonio immateriale nelle province di BAT, Bari e Foggia” da svolgersi presso le Pro Loco dei territori provinciali di riferimento. Presente anche la Pro Loco Unpli di Bisceglie che potrà contare su due volontari dai 18 ai 28 anni. Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a € 444,30. Ricordiamo che per poter candidarsi ai progetti messi in campo da UNPLI, è necessario essere in possesso del titolo di studio minimo di diploma di maturità ottenuto a conclusione del ciclo quinquennale dalla scuola secondaria di secondo grado. Per visualizzare il bando ed altre info: politichegiovanili.gov.it Clicca qui per visionare la scheda dei progetti servizio civile universale approvati e finanziati.