Sentimenti al tempo del Covid: Gianni Ferrucci presenta il suo ultimo saggio

Oggi, lunedì 18 ottobre, alle ore 17.30, il dottor Gianni Ferrucci, psicologo psicoterapeuta e dirigente sanitario Asl Bt, presenterà il suo ultimo libro “Lessico sentimentale moderno: i sentimenti al tempo del Covid”, edito Dialoghi. A mediare l’incontro, che si terrà all’Unitre – Università della terza età, il dottor Luigi Ceci.

Gli effetti della pandemia sulla nostra quotidianità e sul modo di relazionarci con gli altri saranno i temi al centro della discussione: all’avvio del nuovo anno accademico, l’Unitre di Bisceglie vuole, con questo incontro, creare l’occasione per una migliore comprensione delle nuove problematiche psicologiche ed affettive, soprattutto all’interno della famiglia e con un particolare sguardo rivolto alle nuove generazioni.

Analizzando i moderni sistemi di comunicazione e il mondo digitale, in particolar modo in relazione alla pandemia, il saggio si pone come obiettivo quello di indagare sulle cause e sui pericoli di una sempre più comune “anoressia sentimentale”, in cui l’individuo e le proprie emozioni vengono validate solo virtualmente; tenta poi, al contempo, di individuare un modello di vita auspicabile, in cui l’attenzione ai bisogni reali dell’uomo possa contribuire a renderlo unico e vero protagonista del suo tempo.

Contattare il numero 3382760577 per prenotazione; per l’accesso all’evento sarà necessario mostrare il green pass.