Secondo matinée novembrino a Palazzo Vives Frisari con il duo Paci – Vratonjic

Nuovo appuntamento al Palazzo Vives Frisari di Bisceglie (via Tupputi, 13) promosso dall’associazione Auditorium. Domenica 28 novembre, alle ore 10.45, i suggestivi ambienti della storica dimora nobiliare ospiteranno il concerto del duo formato da Federico Paci (clarinetto) e Tatiana Vratonjic (pianoforte).

I due musicisti eseguiranno musiche di Schumann e di Brahms. Il duo Paci – Vratonjic svolge da anni un’intensa attività concertistica che li ha portati ad esibirsi nelle più importanti città italiane e per prestigiose società concertistiche. Docenti ed anche Direttori di importanti Conservatori Italiani, si sono formati con maestri di chiara fama in Italia ed in Europa. Il repertorio del concerto prevede alcuni tra i più bei brani della letteratura musicale per il Duo clarinetto e pianoforte nonché di grandi autori romantici come Robert Schumann e Johannes Brahms. In appendice al programma saranno eseguiti brani/colonne sonore dedicati al primo cinema americano degli anni ’20 e ’30.

L’Associazione Auditorium ringrazia ArteVives aps per la collaborazione e l’impegno profuso ad ospitarne le iniziative. E’ possibile prenotare inviando una mail ad: associazioneauditorium@hotmail.com.

La programmazione concertistica di Auditorium proseguirà a Palazzo Vives Frisari domenica 5 dicembre, alle ore 10.45, con un recital del Trio Diomede (violino, violoncello e pianoforte).