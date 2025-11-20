“Scritti dal basso”: alle Vecchie Segherie Mastrototaro un viaggio tra jazz e letteratura

Questa sera, 20 novembre alle ore 19:00, le Vecchie Segherie Mastrototaro accoglieranno Pierpaolo Martino, musicista e docente di Letteratura inglese all’Università di Bari, per la presentazione del suo nuovo libro “Scritti dal basso. Dieci bassisti tra jazz e letteratura” (Shake). Un appuntamento che intreccia musica, narrativa e ricerca, guidando il pubblico attraverso le profondità espressive del contrabbasso e del basso elettrico.

La serata sarà introdotta dal filosofo Giacomo Fronzi e arricchita dalla partecipazione dell’architetto Fanny Francesca Cavone. Il volume di Martino racconta dieci tra i bassisti più influenti della storia del jazz — da Charles Mingus a Jaco Pastorius, da Melvin Gibbs a Eberhard Weber — indagando il loro lavoro come un linguaggio capace di dialogare con la parola scritta. Ogni capitolo tesse un legame tra composizioni e testi letterari, da Wilde a Joyce, da Beckett a Pasolini, offrendo una visione in cui la musica diventa narrazione e la letteratura assume un proprio ritmo sonoro.

Frutto di più di dodici anni di interviste, ricerche e ascolti, “Scritti dal basso” propone una riflessione sull’ascolto come esperienza di relazione e attraversamento, in cui ogni nota diventa un gesto che unisce corpo e pensiero. Con una voce insieme rigorosa e appassionata, Martino accompagna il lettore dentro la storia del jazz a partire dal suo nucleo più profondo: il basso, strumento di vibrazione e identità sonora. (Credito foto: ufficio stampa Vecchie Segherie Mastrototaro)