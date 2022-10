Schettini torna nuovamente a Bisceglie con il suo libro “La fisica che ci piace”

Questa sera, 27 ottobre alle ore 19:00, alle Vecchie Segherie Mastrototaro torna nuovamente a Bisceglie Vincenzo Schettini con il suo libro La fisica che ci piace (Mondadori), il prof più amato del web con le sue spiegazioni vivaci, divertenti, colorate ed efficaci.

La fisica è una scoperta continua: è la disciplina che vi spiega come mai il cielo è blu ma l’alba è rossa; vi spiega perché gli astronauti levitano e perché, al rientro a Terra, non sopportano più il loro peso e devono essere sostenuti. E allora perché non è esattamente la materia che tutti preferiscono? Forse perché è difficile? Certo, ma solo se non si ha la fortuna di avere un insegnante bravo come Vincent. È lui, proprio lui che fa la magia». Dalla prefazione di Antonella Del Rosso, Communication, Education and Outreach Group – CERN Che cos’hanno in comune un proiettile e le montagne russe? Perché le fette biscottate cadono sempre dalla parte imburrata? Com’è possibile che gli uccelli appoggiati sui cavi dell’alta tensione non prendano la scossa? È sorprendente scoprire come la fisica spieghi ogni fenomeno che ci circonda, che si parli di energia, di forza o di elettromagnetismo. Il fascino di questa materia è spesso eclissato dal timore di non riuscire a comprenderla. Ed è qui che entra in gioco Vincenzo Schettini, il professore più amato dal web: con lui, la fisica diventa magia.

L’evento è gratuito ed aperto a tutti, fino ad esaurimento posti disponibili. Per chi acquisterà il libro presso la libreria, comunque, sarà previsto l’ingresso prioritario. Seguirà firmacopie per informazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it