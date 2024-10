Sarà un ottobre dal fitto programma alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Introspezione, immaginario collettivo, marketing, geopolitica. Questi e molti altri i temi che verranno trattati durante il mese di ottobre alle Vecchie Segherie Mastrototaro, grazie a un fitto programma che vedrà protagonisti numerosi scrittori.

Sarà Chiara Gamberale l’ospite di punta attesa per venerdì 11 ottobre alle ore 19:00. Per il primo dei tre appuntamenti in Puglia, la scrittrice dialogherà con Viviana Peloso per presentare il suo ultimo romanzo, “Dimmi di te”. Un’autentica via d’uscita dalla palude che rappresenta il mondo dei grandi con le sue responsabilità. Chiara Gamberale ha all’attivo 17 libri ed è stata tradotta in 16 Paesi, oltre ad aver ideato il festival Procida Racconta e la scuola di orientamento creativo “CreaVità”. È anche autrice e conduttrice di programmi televisivi e radiofonici (“Io, Chiara”, “L’oscuro”) e collabora con “La Stampa”, “7 – Corriere della Sera” e “Donna Moderna”.

Ma prima dell’11 ottobre tre appuntamenti per riscaldare i motori: si comincia martedì 8 ottobre, alle 18:30, con Antonio Perfido e il suo saggio “Convergent Marketing”, in cui parla delle nuove sfide del marketing digitale legato all’intelligenza artificiale. Mercoledì 9 ottobre, alle 19:00, Maria Cafagna ci condurrà in un viaggio attraverso cinque donne che hanno segnato indelebilmente l’immaginario televisivo dagli anni ’90 a oggi presentando il suo ultimo libro, “Cattive maestre”. Il 10 ottobre alle 19:00, invece, è previsto l’incontro del gruppo di lettura “Trucioli”, curato da Ilenia Caito. Il libro del mese è “La mia Ingeborg” di Tore Renberg.

Novità di ottobre sarà la rassegna letteraria “Loro di Napoli”, organizzata dalla libreria in collaborazione con l’associazione culturale biscegliese Linea d’onda. Due gli incontri previsti nell’ambito di questa iniziativa: mercoledì 16 ottobre alle 19:00 con Giancarlo Piacci e il suo noir ambientato nella Napoli di oggi, “Nostra signora dei fulmini”, e mercoledì 30 ottobre, sempre alle 19:00, con Antonella Cilento e il suo romanzo “La babilonese”, il cui fil rouge è la memoria.

L’appuntamento successivo si terrà giovedì 17 ottobre alle 19:30 e consiste in un reading di e con Guido Celli tratto dal suo libro “La sinfonia delle mucche”. L’evento è organizzato in collaborazione con il festival di sperimentazione cultuale “Verso Sud”.

Si prosegue con Dario Fabbri, tra i più grandi esperti in materia di geopolitica. Il giornalista sarà alle Vecchie Segherie Mastrototaro domenica 20 ottobre alle 11:30 per presentare “Sotto la pelle del mondo”, un’analisi in chiave geopolitica di 12 casi di stretta attualità.

Una tematica troppo sottovalutata sarà invece il cuore dell’appuntamento culturale previsto per mercoledì 23 ottobre, alle ore 19:30, con lo psico-sessuologo Filippo Maria Nimbi. Nel suo libro “Sex positive. La rivoluzione gentile che sta cambiando la sessualità”, l’autore prova a offrire un punto di vista diverso con cui guardare alla sessualità, ancora impregnata di preconcetti, stereotipi e freni inibitori. Questo incontro è un’anteprima del festival “S3XPlain”, che si terrà nei prossimi mesi. Si tratta di un’iniziativa fondata sui princìpi del Sex positive movement, che si pone l’obiettivo di trattare i temi legati alla sessualità senza tabù e pregiudizi.

Spazio al cinema breve martedì 29 ottobre con la proiezione dello short movie di Alessandro Piva e il recital Un Giocatore di Michele Santeramo. Si tratta della restituzione del progetto GAP BAT di Teatro Pubblico Pugliese, realizzato in collaborazione con Asl Bat.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.