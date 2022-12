Santa Margherita, oggi la presentazione della mostra MATER

Continuano le iniziative nella chiesa di Santa Margherita. Appuntamento oggi 28 dicembre alle 19.30 con la presentazione della mostra fotografica “MATER, vita alla vita” di Luciana Belsito.

“L’obiettivo di una macchina fotografica – spiega l’autrice – riesce a catturare istanti e a renderli eterni, a strapparli allo scorrere inesorabile del tempo catturandone l’essenza. Spinta dalla mia grande passione per i viaggi, ho attraversato negli ultimi vent’anni tutti e cinque i continenti incontrando le più disparate etnie, culture, usanze. Ai miei occhi, il grande filo rosso che accomuna tutti questi popoli è quello della Maternità, sublime espressione della forza inesorabile della Vita in tutte le sue sfaccettature”.

“Così – continua Luciana Belsito – ho voluto celebrare un inno alla Maternità e alla Vita, ai legami intimi e al contempo indissolubili che attraversano l’intera umanità: anche quando la vita non c’è più come per le madri della Plaza de Mayo a Buenos Aires, volutamente lasciate in bianco e nero”.

L’iniziativa è organizzata da Associazione 21 nell’ambito del progetto di valorizzazione della chiesa di Santa Margherita sottoscritto con il FAI e condiviso con il Comune di Bisceglie.

“Con la mostra ‘Mater’ di Luciana Belsito e la videoinstallazione ‘Natività elettronica’ di Bernardo Bruno – raccontano da Associazione 21 – celebriamo il Natale nella chiesa di Santa Margherita. Durante le feste, la chiesa medievale sarà aperta al pubblico dalle 18.30 alle 20.30, nei giorni giovedì 29 e venerdì 30 dicembre, giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 gennaio”.

L’ingresso nella chiesa di Santa Margherita è libero e gratuito ed è sempre possibile visitare questo tesoro, voluto dalla famiglia Falconi nel 1197 e oggi nascosto tra le mura della città di Bisceglie.