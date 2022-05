“Santa Margherita in vetrina”: organizzato un contest per valorizzare la Chiesa

“Santa Margherita in vetrina” è la nuova iniziativa lanciata da Associazione 21, con il patrocinio del Comune, per la valorizzazione della Chiesa di Santa Margherita a Bisceglie, bene FAI nascosto nel cuore della città: si tratta di un contest per la realizzazione di un pannello da apporre sul muro di ingresso della Chiesa, con lo scopo di darle maggiore visibilità e rilevanza, con un’opera artistica degna di nota.

“Santa Margherita è oggi nascosta tra le mura delle costruzioni che la circondano – spiega Francesca Cosmai di Associazione 21 – Per questo chiediamo a tutti coloro che abbiano voglia di contribuire ad accendere un faro su questo importante bene culturale della nostra città, di realizzare un’opera che andrà poi affissa sul muro posto a protezione della chiesa: una vera e propria finestra, una vetrina sulla bellezza di Santa Margherita”.

A studenti, appassionati di fotografia, grafica, disegno, arte, scrittura è lasciato il compito di realizzare un’opera che sarà messa in mostra e votata da visitatori e giuria. Il pannello che si sarà aggiudicato la vittoria, sarà affisso e svelato a tutti durante la seconda edizione della Festa di Santa Margherita, il 20 luglio 2022. “È un ulteriore passo – conclude Francesca Cosmai – nella valorizzazione di questo bene costruito dalla famiglia Falconi oltre 825 anni fa”.

I lavori presentati, fotografie, grafiche, quadri o testi, devono essere adatti alla stampa su un pannello in forex di 260 cm di altezza e 190 cm di larghezza. Le opere devono essere inviate entro il 19 giugno 2022 agli indirizzi mail: contest@santamargheritabisceglie.it e info@21bisceglie.it . Il regolamento completo del contest è presente sul sito www.21bisceglie.it.

La Chiesa di Santa Margherita è aperta alle visite ogni domenica dalle 10.00 alle 13.00.