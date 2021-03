Santa Margherita, i segreti delle tombe: appuntamento con il racconto in streaming

Prosegue il viaggio alla scoperta della Chiesa di Santa Margherita. Il nuovo appuntamento organizzato dall’Associazione 21 in collaborazione con il FAI è per oggi, domenica 14 marzo alle ore 17, in diretta sulle pagine Facebook @santamargheritabisceglie e @21bisceglie.

Dopo la cupola del gioiello medievale biscegliese raccontata dallo storico Gianfranco Todisco, tocca alle tombe dei Falconi, tre sepolcri perfettamente visibili e ben conservati in un corridoio accanto alla Chiesa. A guidare virtualmente i visitatori tra i segreti delle tombe è Margherita Pasquale, docente di storia dell’arte medievale e appassionata studiosa proprio della Chiesa di Santa Margherita.

“Siamo molto contenti dell’interesse suscitato nei cittadini biscegliesi, e non solo, dai nostri incontri virtuali – spiega Stefania Sciancalepore dell’Associazione 21. Vuol dire che il progetto per la valorizzazione di Santa Margherita, nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid, va nella giusta direzione. Il nostro augurio è di tornare presto a riaprire le porte della Chiesa e di organizzare incontri, eventi, mostre, visite guidate proprio tra le mura medievali di Santa Margherita, uno spazio che va assolutamente riscoperto e restituito alla città, ai cittadini e ai turisti”.