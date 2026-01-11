Santa Margherita compie 829 anni: recital dantesco per celebrare l’anniversario della chiesa

La chiesa di Santa Margherita celebra i suoi 829 anni con un appuntamento culturale di grande suggestione: il recital “All’Inferno, con messer Alighieri e il signor FM”, in programma oggi, 11 gennaio alle ore 19.00.

L’evento, organizzato dall’Associazione 21, propone una personale e intensa passeggiata tra i grandi medaglioni dell’Inferno dantesco, guidata dalla voce di Franco Martini e arricchita dagli interventi musicali di Mauro Stallone alla chitarra elettrica. Un viaggio tra parole, suoni e immagini che restituisce vita e forza alle figure dell’opera di Dante, icone senza tempo dell’umanità, già impresse nella memoria collettiva. Confrontarsi con la Divina Commedia significa misurarsi con una lingua capace di essere al contempo arcaica e modernissima, e con ritmi e rime di straordinaria naturalezza espressiva.

L’iniziativa è anche occasione per riscoprire l’Atto di donazione della chiesa di Santa Margherita, datato 12 gennaio 1197 e firmato da Falco, giudice di curia imperiale. Alla vigilia dell’anniversario, come sottolinea l’Associazione 21, il pubblico sarà accompagnato in due viaggi paralleli: uno attraverso l’Inferno di Dante e l’altro tra le pagine di un documento storico di grande valore, giunto fino a noi grazie alla trascrizione del monaco cistercense Ferdinando Ughelli, pubblicata nel 1721.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Associazione 21 tramite i canali social o via WhatsApp ai numeri 338 7743671 e 340 2966475.