Sandra Bonzi alle Vecchie Segherie Mastrototaro presenta “Una parola per non morire” / VIDEO

L’estate letteraria delle Vecchie Segherie Mastrototaro prosegue con Sandra Bonzi, ospite a Bisceglie per presentare il terzo capitolo della serie con protagonista Elena Donati, giornalista che si ritrova spesso – e anche in questo caso – a vestire i panni di una detective. In “Una parola per non morire”, questo il titolo del libro pubblicato da Garzanti, lettrici e lettori ritrovano lei e tutta la sua irresistibile combriccola per una nuova avventura. Come sempre, però, la famiglia di Elena non le dà tregua: i genitori ottantenni, separati di fresco, sono in pieno rigurgito adolescenziale. Il marito la assilla con proposte di vita bucolica e i figli pianificano vite spericolate che non la lasciano dormire tranquilla.

Una ragazzina è scomparsa da casa e non se ne hanno più notizie. Milano, attonita e ferita, si è stretta in silenzio attorno ai genitori che da quel momento hanno smesso di vivere. Elena non può proprio fare a meno di assecondare la sua anima da detective e si immerge in un caso che le viene affidato con uno scopo inizialmente malevolo dal suo caporedattore.

I protagonisti del romanzo stabiliscono il proprio quartier generale in un luogo apparentemente romantico e tranquillo come quello di una libreria bistrot. Ma presto si scoprirà che quegli scaffali nascondono segreti e misteri. La letteratura, d’altronde, di questi misteri ne è piena e, Elena ormai lo sa, anche la vita vera. In dialogo con lo scrittore Paolo Regina, la scrittrice ha spiegato quindi come questo suo nuovo libro sia anche in qualche modo un omaggio al potere della letteratura, delle storie, che saranno molto utili anche alla stessa protagonista per risolvere il caso che le è stato affidato.

Servizio di Davide Sette. Riprese e montaggio di Angelo Ruggieri.