Salvatore Russo presenta in anteprima il suo libro alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Questa sera, 22 novembre alle ore 19.30 le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano la presentazione in anteprima del libro &Love Story, ci sono brand che raccontano storie e altre che fanno la storiadi Salvatore Russo, in uscita il 24 novembre per ROI edizioni, che sarà accompagnato da Mariablu Scaringella con la partecipazione dello staff di Santamadonna.

Nel libro &Love Story ci sono brand che raccontano storie e altre che fanno la storia, Russo svela un nuovo modello composto da cinque tappe utili a costruire aziende a prova di crisi e brand amati dal pubblico: pensa, prendi esempio, raccontati, attivati e ricomincia. Ogni tappa contribuisce al processo di metamorfosi, da società che vendono cose a brand che generano valore e conquistano la fiducia dei clienti. La formazione di un nuovo pensiero che produce business redditizi grazie alla connessione emotiva con i propri clienti. Tanti esempi e storie di imprenditori, commercianti, freelance, multinazionali – tra i quali l’esperienza di Santamadonna di Bisceglie – che hanno saputo rispondere alle crisi con una specifica strategia: comprendere il loro pubblico, chi era, chi è diventato, quali sono le sue necessità oggi e cosa vorrà dal brand domani.

Salvatore Russo, consulente di Brand Building, trova le parole e le strategie per creare brand riconoscibili e amati dal pubblico. Uomo di marketing in equilibrio tra emotional branding, eventi e progetti editoriali. Autore di libri dedicati al digital marketing, copywriter, ideatore di blog aziendali di grande successo e founder di &Love, azienda con cui crea eventi dallo stile inconfondibile: &Love Story, SEO&Love, Food&Love, Earth&Love e Beach&Love.

Ingresso libero per accedere è necessario essere muniti di Green Pass, informazioni al 0808091021 e info@vecchiesegherie.it