“Salute!”, al via nuova rassegna di incontri online: tra gli ospiti anche Ilaria Capua

È passato un anno esatto dall’inizio della pandemia. Salute!, l’iniziativa online in programma da oggi lunedì 22 a domenica 28 febbraio, curata da Carlo Bruni, Assunta De Santis, Rosa Leuci e Viviana Peloso, coinvolgerà scienziati, medici, ricercatori, artisti, educatori, filosofi, antropologi, scrittori per aiutarci a comprendere meglio il periodo che stiamo vivendo. Tra gli ospiti la virologa Ilaria Capua, il geologo e divulgatore Mario Tozzi, la sociolinguista Vera Gheno, lo psicoterapeuta Alberto Pellai, lo scrittore Daniele Mencarelli e il fotoreporter Sergio Ramazzotti. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle ore 18.30.

“Due sentimenti diversi accompagnano il debutto di questa nuova iniziativa che Bisceglie dedica alla Salute – il commento del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano – La felicità nel constatare una selezione così autorevole di ospiti, preziosi anche se virtuali, e il dispiacere per non aver potuto realizzare quanto ci ripromettevamo e cioè un momento d’incontro e di riflessione pubblica su di un tema così decisivo per la qualità della nostra vita. Siamo certi di quanto sia essenziale cogliere questa occasione per ripensare la salute come un patrimonio collettivo da difendere. Solo la prima edizione di una iniziativa che confidiamo possa crescere e consolidarsi negli anni”.

L’iniziativa è promossa da Presidio del Libro/circolo dei Lettori di Bisceglie, sistemaGaribaldi e Vecchie Segherie Mastrototaro con il sostengo del Comune di Bisceglie, Universo Salute, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese. È possibile seguire Salute! in diretta zoom (con partecipazione attiva) o sulle pagine Facebook di Circolo dei Lettori Presidio del Libro Bisceglie, sistema Garibaldi, Vecchie Segherie Mastrototaro, Isolachenonce Opera Don Uva. Per informazioni sistemagaribaldio@gmail.com o 371.1189956.