Salento International Film Festival, ad ottobre la cerimonia di premiazione

“A breve ci rivedremo a Bisceglie per la Cerimonia di Premiazione del Salento International Film Festival, che si svolgerà ad ottobre, nuovamente presso il Politeama Italia, appena tutti i premiati potranno essere presenti in città”. Ad annunciarlo è il direttore del festival Luigi Campanile, che in un comunicato stampa ringrazia l’Amministrazione Comunale di Bisceglie e il Teatro Politeama Italia per aver ospitato, nel mese di settembre, la diciottesima edizione della rassegna da lui ideata, accolta “con stupefatta gratitudine dal numeroso pubblico in sala”.

“Dopo un’edizione in forma ridotta che la pandemia ci ha imposto lo scorso anno, siamo tornati con un’edizione speciale, la diciottesima, che ci ha visto tutti di nuovo insieme, finalmente di persona per dare il nostro contributo all’Italia del post Covid che riparte dalla cultura”, scrivono gli organizzatori. “Nella nostra nuova sede di Bisceglie abbiamo vissuto una settimana entusiasmante ed emozionante per noi e il nostro pubblico, raccontando storie, parlando di passioni ed emozioni, condividendo narrazioni ed interviste con gli ospiti e il nostro pubblico con tutta la gioia racchiusa nella semplicità della condivisione di umanità diverse, ma incredibilmente simili nel bisogno di rispetto e amore. Il viaggio del SIFF quest’anno si è arricchito di nuove amicizie che ci hanno supportato e seguito sia in presenza che sulle piattaforme digitali con la loro fiducia, stima e gioia”.