Rotary Club Bisceglie: il Prof. Schettini ospite alla “Festa della Scuola”

Il Rotary Club Bisceglie, presieduto quest’anno da Francesco Dente, rinnova la propria attenzione verso il mondo della scuola e in particolare verso quello giovanile. Oggi, 2 Ottobre alle ore 18:00, alle Vecchie Segherie Mastrototaro, avrà luogo la “Festa della Scuola“, giunta alla sua ventunesima edizione.

Durante la serata, saranno assegnate sia delle borse di studio ai migliori diplomati dell’anno scolastico 2021/22 segnalati dalle scuole superiori biscegliesi, sia un riconoscimento a tutti i diplomati con 100 o 100 e lode nell’anno scolastico 2021/22 .

Ospite e relatore della serata sarà il Prof. Vincenzo Schettini, fisico, musicista e docente-influencer, con un seguito di oltre 1 milione e mezzo di follower su TikTok, Youtube, Instagram, Spotify e Facebook. Parlerà di fisica e dei metodi da lui utilizzati per avvicinare i giovani al mondo scolastico e per prepararsi ad operare in contesti organizzativi sempre più complessi ma emozionanti.

Protagonisti della serata saranno poi i giovani premiati, che presenteranno il loro percorso scolastico e ci racconteranno i loro progetti, i loro sogni, le loro ambizioni.