Rotary Bisceglie, tutto pronto per il Passaggio del Martelletto

Si terrà oggi 28 giugno, alle ore 18:30 presso l’Hotel Salsello, la tradizionale cerimonia del Passaggio del Martelletto del Rotary Club. L’evento, aperto alla cittadinanza, rappresenta un momento simbolico di grande significato per l’associazione.

La cerimonia del Passaggio del Martelletto rappresenta, per ogni Rotary Club, un momento di continuità e rinnovamento. Non si tratta solo del cambio di presidente, ma anche dell’occasione per riflettere sull’anno trascorso. Nel corso della serata avverrà il passaggio di consegne tra la presidente uscente Tatiana Dell’Olio e il nuovo presidente Nico Dell’Orco, che guiderà il Rotary Club per l’anno sociale 2025/2026. Sarà inoltre presentata la nuova squadra e saranno illustrati i progetti futuri dell’associazione.

Il Rotary Club di Bisceglie è da sempre impegnato in numerose attività a favore della comunità, promuovendo valori come il servizio, l’integrità e la leadership. Iniziative benefiche, progetti per i giovani e collaborazioni con enti locali caratterizzano l’operato del club durante l’intero anno sociale.