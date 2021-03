Rotary Club Bisceglie celebra il “Dantedì” con il Professor Meattini

In occasione del “Dantedì” oggi, 25 marzo, il Rotary Club Bisceglie contribuirà all’organizzazione dell’incontro con il Prof. Valerio Meattini dal titolo: “Il Prisma di Dante: il congedo, il viaggio, la libertà”.

Il “Dantedì” è la Giornata istituita dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante Alighieri. L’edizione del 2021 è particolarmente significativa in quanto avviene nel settecentesimo anniversario della scomparsa del Sommo Poeta.

Per celebrarla al meglio, il Rotary Bisceglie, in collaborazione con gli altri Club del Raggruppamento Zona 6 (Bitonto Terre dell’Olio, Corato e Molfetta), ospiterà il Prof. Valerio Meattini – Ordinario di Filosofia Teoretica e di Filosofia della Mente presso l’Università degli Studi di Bari – in un incontro centrato sulle tematiche del congedo, del viaggio e della libertà nella concezione dantesca.

Aderiranno al Dantedì anche il Rotary Club di Rovereto Vallagarina, il Rotary Club di Matera e i Rotaract di Bisceglie, Matera e Molfetta a testimonianza dell’alto significato culturale dell’evento.

L’incontro si terrà in modalità totalmente virtuale sulla piattaforma Zoom con inizio previsto alle ore 20:30.