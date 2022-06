Rotary Bisceglie presenta: “Il Trionfo dell’Eucarestia” al Museo Diocesano

E’ stato ieri al Museo Diocesano di Bisceglie il quarto quaderno pubblicato dal Rotary Club Bisceglie, scritto da Margherita Pasquale e dedicato alla splendida tela settecentesca di Nicola Porta “Il Trionfo dell’Eucarestia“.

Il Rotary Club Bisceglie, che celebra quest’anno il proprio ventennale, è sempre stato impegnato, sin dalla sua fondazione, nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città, con numerosi interventi di restauro e tante iniziative di sensibilizzazione e di divulgazione. Ora, grazie alla disponibilità della socia e past president Margherita Pasquale, che per tanti anni è stata direttore storico dell’arte presso la Soprintendenza ai Beni Artistici e Architettonici, il Club desidera offrire alla città una nuova pubblicazione dedicata ad un’opera di grande valore.

“Il Trionfo dell’Eucarestia” è stato dipinto nel Settecento dal celebre pittore Nicola Porta per il soffitto della nostra Cattedrale. Quando il duomo cittadino è stato restaurato negli anni dal 1965 al 1972, la tela è stata ridotta a brandelli e abbandonata per decenni. Solo negli anni Novanta, dopo essere stata scoperta da Giacinto La Notte nei depositi della Soprintendenza, è stata sottoposta ad un accurato intervento di restauro. Da circa dieci anni è esposta nella sala intitolata al Dott. Girolamo Di Gregorio presso il Museo Diocesano.

“Questo service di natura culturale ben si sposa con i progetti di carattere sociale realizzati nell’anno rotariano in corso – spiega il Presidente del Rotary Club Bisceglie, Massimo Cassanelli – L’auspicio è che questa pubblicazione, come le altre realizzate negli scorsi anni, insieme ai numerosi interventi in ambito culturale e storico-artistico, possa contribuire ad accrescere la sensibilità della cittadinanza, ed in particolare dei giovani, verso il grande patrimonio culturale che siamo chiamati a custodire e valorizzare, per il suo grande valore identitario, ma anche come volano di sviluppo della nostra città e del nostro territorio”.

Durante la serata sono interevnuti: l’autrice Margherita Pasquale, di Don Giuseppe Abbascià, Presidente del Capitolo Cattedrale di Bisceglie, e di Giacinto La Notte, Presidente dell’Associazione Amici del Museo Diocesano.