Rotary Bisceglie, forum distrettuale su progetto di constrasto allo spreco alimentare

Sabato 7 maggio alle ore 9.30 l’Hotel Salsello ospiterà il forum di chiusura del progetto di contrasto allo spreco alimentare organizzato dal Distretto Rotary 2120 – Puglia e Basilicata.

Al Service Distrettuale hanno aderito 37 Club Rotary appartenenti a tutte le Province di Puglia e Basilicata, con 3.736 studenti delle scuole Secondarie di Primo grado pari al 59% e 2.609 studenti delle scuole Primarie pari al 41%.

Sono stati coinvolti in totale 6.345 studenti, con 58 Scuole primarie, 79 Scuole Secondarie di primo grado e 98 Istituti comprensivi.

Il tema dello spreco alimentare è diventato da diverso tempo un problema sempre più pressante per le comunità locali, nazionali ed europee. Con il Progetto Distrettuale di contrasto allo spreco alimentare il Rotary si è prefisso l’obiettivo di sensibilizzare sul tema le nuove generazioni, per sviluppare comportamenti responsabili volti alla cultura del dono e della solidarietà, valutare l’uso corretto dei beni materiali e promuovere cambiamenti positivi e duraturi nelle nostre comunità in linea con i valori e i principi Rotariani.

Durante il forum di sabato 7 maggio a Bisceglie sono previsti gli interventi di:

Antonio Braia – Segretario Distrettuale – Distretto Rotary 2120

Massimo Cassanelli – Presidente Rotary Club Bisceglie

Angelantonio Angarano – Sindaco della Città di Bisceglie

Gianvito Giannelli – Governatore Distretto Rotary 2120 Puglia e Basilicata

Mino Dell’Orco – Coordinatore Esecutivo Progetto Distrettuale

Giovanni De Pergola – Coordinatore Scientifico Progetto Distrettuale

Marco Ranieri – Co-Fondatore Progetto Avanzi Popolo 2.0

Ruggiero Mennea – Consigliere Regione Puglia – Promotore Legge R. n°13/2017

Donato Donnoli – Past Governor del Distretto Rotary 2120 e Presidente dell’Istituto Cultura Rotariana

Anna Rita Carati – Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Rina Durante” Melendugno

Seguirà la Cerimonia di Premiazione del Concorso “Rotaryuniamoci per fare un bidone allo spreco” che nel regolamento prevede, per le scuole primarie, la realizzazione di un manifesto delle dimensioni 70×100 e per la scuola secondaria di primo grado, la creazione di un elaborato multimediale sui temi dello spreco alimentare.

Per le Scuole Primarie si sono classificati i seguenti Istituti:

Istituto Omnicomprensivo Marsicovetere Scuola Primaria di Villa d’Agri (Pz) Istituto Comprensivo F. Surico di Castellaneta (Ta) Istituto Balilla-Imbriani di Bari

Per le Scuole Secondarie di primo grado si sono classificati i seguenti Istituti:

Istituto Comprensivo Bozzano di Brindisi (Br) Istituto Comprensivo Zannotti Fraccacreta di San Severo (Fg) Scuola Secondaria di primo grado “Riccardo Monterisi” di Bisceglie (Bt)

Ex aequo: Istituto Comprensivo “Nicola Sole” di Senise (Pz)

Saranno inoltre assegnate diverse menzioni speciali.

Le conclusioni dei lavori saranno affidate al Governatore Gianvito Giannelli.