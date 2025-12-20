“L’Albero dei Doni”: a Bisceglie una serata di solidarietà per i bambini di Villa Giulia

Domenica 21 dicembre, dalle ore 17:00 alle 22:00, il Rotaract Club di Bisceglie promuove l’iniziativa solidale “L’Albero dei Doni”, in programma in via Aldo Moro, nei pressi della struttura Villa Giulia. Un appuntamento pensato per offrire un concreto segno di vicinanza ai bambini di Villa Giulia, invitando la cittadinanza a donare beni alimentari a lunga conservazione – tra cui pasta, riso, latte UHT, legumi, conserve, olio, biscotti e prodotti per la colazione – per rendere il Natale un momento di condivisione e speranza.

Cuore simbolico dell’evento sarà l’albero di Natale, gentilmente donato dall’Associazione Borgo Antico, a cui il Rotaract Club Bisceglie rivolge un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione. L’albero accoglierà i doni raccolti nel corso della serata, diventando emblema di solidarietà e attenzione verso il territorio.

Ad arricchire l’iniziativa, un photobooth con Babbo Natale regalerà ai più piccoli un momento di gioia: foto ricordo e consegna delle letterine per vivere appieno la magia delle feste. Il Rotaract Club invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa, perché a Natale il dono più grande è condividere.