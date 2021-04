Rotaract Bisceglie, due nuovi eventi della rubrica “Rotar-view”

Prosegue la rubrica “Rotar-View”, ideata ed organizzata dal Rotaract Club di Bisceglie, con due appuntamenti in programma per il mese di aprile. Protagoniste delle conversazioni con i giovani soci saranno Nunzia Pasquale, fondatrice della pagina “Biscegliegram”, e Cetta Gallo di “Prendi Luna Book & More”.

“I nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno dimostrato nei fatti cosa significhi resilienza – dichiara Nadia Di Liddo, referente rapporti con il Rotaract per il Rotary Club Bisceglie – In un momento storico in cui le occasioni di incontro sono rarissime, attraverso i social hanno continuato a parlare ai loro coetanei e non solo. Ciò che mi sorprende maggiormente sono i contenuti proposti. Ascoltare le esperienze di successo di altri giovani concittadini evidenzia quanto di buono offra il nostro territorio, nel momento in cui idee innovative, passione e impegno diventano ingredienti di vita quotidiana.”

Oggi, mercoledì 7 aprile, alle ore 20, il primo incontro del mese, avrà come protagonista la giovane biscegliese Nunzia Pasquale, fondatrice della pagina social “Biscegliegram”, intervistata da Tommy Papagni.

L’evento successivo, mercoledì 21 aprile alla stessa ora, vedrà Mara Pinto conversare con Cetta Gallo, ideatrice di “Prendi Luna Book & More”.

I due episodi saranno trasmessi con la formula della Diretta Instagram sulla pagina @rotaractbisceglie. Attraverso la medesima pagina Instagram sarà possibile anche rivedere la serie completa degli incontri di questa prima edizione della rubrica “Rotar-View”.