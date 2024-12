Vecchie Segherie Mastrototaro, stasera Rosella Postorino in collegamento

Stasera 13 dicembre, alle ore 19:00, Rosella Postorino sarà in collegamento per la presentazione del suo ultimo romanzo, “Nei nervi e nel cuore: Memoriale per il presente” (Solferino), organizzata dalle Vecchie Segherie Mastrototaro. Coloro che si recheranno in libreria stasera potranno ascoltare l’autrice, che parlerà di un’opera che racconta con intensità ed empatia il tormentato intreccio tra le emozioni e la difficile realtà del nostro tempo.

Rosella Postorino, una delle voci più apprezzate della narrativa contemporanea, in questo romanzo continua il suo percorso di esplorazione dell’animo umano, arricchendo il suo stile distintivo con una profondità emotiva che rende il lettore partecipe a ogni parola. Con il suo talento nel descrivere i più sottili conflitti interiori e la sua abilità di portare sulla pagina la complessità delle relazioni, l’autrice regala un’opera che non lascia indifferenti, portando in luce temi universali come l’amore, la perdita e la ricerca di sé.

Il libro, ambientato in un contesto che è al contempo intimista e universale, intreccia le storie di personaggi che si confrontano con le proprie paure e desideri, in un dialogo continuo tra mente e cuore. Un viaggio emozionale che risuona nella vita di ognuno di noi, segnato dal desiderio di trovare una via di uscita dalla confusione dei sentimenti, in un mondo che spesso sembra sfuggire al proprio controllo.

Diversi i riconoscimenti ottenuti da Rosella Postorino nel tempo: l’opera “Mi limitavo ad amare te” (Feltrinelli 2023) è stata finalista al Premio Strega e ha vinto il Premio Asti d’Appello, il Premio della giuria popolare I Fiori Blu, il Premio speciale della giuria per la Donna Scrittrice, il Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo e il premio Buk. (Foto: Leonardo Cendamo)