Rosella Postorino incanta le Vecchie Segherie Mastrototaro con “Mi limitavo ad amare te” / VIDEO

Prosegue il densissimo marzo letterario delle Vecchie Segherie Mastrototaro con una delle scrittrici più apprezzate e più sorprendenti del panorama editoriale italiana: Rosella Postorino, che ha presentato al pubblico biscegliese il suo nuovo romanzo dal titolo “Mi limitavo ad amare te”, edito da Feltrinelli. Un libro che arriva a cinque anni di distanza dal successo del precedente “Le Assaggiatrici” e che è stato già proposto da Nicola Lagioia all’attenzione degli Amici della Domenica per il Premio Strega 2023.

La scrittrice ha dialogato con Giorgia Antonelli, direttrice editoriale di Liberaria, approfondendo il suo romanzo allo stesso tempo epico e intimo, l’avventura di una ragazza e due ragazzi cui il destino ha tolto tutto, mentre infuria la guerra che ha insanguinato la Bosnia negli anni Novanta, il conflitto che per primo in Europa ha spezzato un lungo periodo di pace.

Il romanzo di Rosella Postorino interroga i lettori sull’inconveniente di essere nati, su quella frattura originaria e non rimarginabile che accomuna tutti gli esseri umani, lo strappo dalla prima immagine dell’amore che è il volto della propria madre. Proprio questa contraddizione, lo strappo necessario per essere messi al mondo, ha spinto Rosella Postorino a scrivere un romanzo documentatissimo e allo stesso tempo lirico e poetico, liberissimo nello stile e frutto di lunghe ricerche e di un dialogo durato anni con quelli che nel 1992 erano bambini in fuga dalla guerra bosniaca.

L’incontro è stato impreziosito dalle letture a cura di Nunzia Antonino, che ha scelto alcuni dei passaggi più significativi di un’opera dura ma che apre anche inedite possibilità di solidarietà.

Gli appuntamenti alle Vecchie Segherie Mastrototaro proseguiranno martedì 7 marzo con Veridiana Emme e il suo “Corri bambina corri” alle ore 19.00; mercoledì 15 con Walter Veltroni e il suo “Buonvino tra amore e morte” alle 20.00; venerdì 17 con Chiara Gamberale e il suo “I fratelli Mezzaluna” alle 19.00; domenica 19 con Giuseppe Di Pierro e il suo “Come sento la mia vita”; venerdì 24 con Isidoro Davide Mortellaro e il suo “A che punto è la notte?” alle 19.00, alla presenza di Nichi Vendola; e infine martedì 28 con Bruno Arpaia e il suo “Ma tu chi sei” alle 19.00.

Riprese e montaggio a cura di Angelo Ruggieri.