Roma Intangibile inaugura il corner dedicato a “Don Pasquale Uva”

Il Sodalizio S.O.M.S. “Roma Intangibile” di Bisceglie ha ufficialmente inaugurato e aperto alle visite dei soci e delle autorità l’angolo riservato a Don Pasquale Uva, fondatore della “Casa della Divina Provvidenza”, il primo dei complessi ospedalieri dell’opera Don Uva, inaugurato nel 1922.

L’intento del Consiglio di Amministrazione e del Presidente Pasquale D’Addato è di formulare la richiesta per la costituzione della Commissione che riprenda il processo di Beatificazione del parroco biscegliese bruscamente interrotto. “Bisceglie, i biscegliesi e Roma Intangibile – si legge in una nota – non dimenticano le umane opere e le azioni di questo grande “Operaio del Signore” che tanto bene ha fatto agli ultimi della Società e a tante famiglie biscegliesi”. L’importante iniziativa è stata realizzata con il supporto del Gen. Pasquale Preziosa e dell’Avv. Tonio Belsito.