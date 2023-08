“Roma Intangibile” festeggia i suoi 160 anni tra vernacolo, cultura e tradizione / DETTAGLI

In occasione dei 160 anni dalla sua Fondazione, la Società Operaia di Mutuo Soccorso “Roma Tangibile” di Bisceglie presenta la serata dal titolo “Il vernacolo pugliese”, una iniziativa culturale che vedrà protagonista il poeta biscegliese Nicola Ambrosino.

L’appuntamento è fissato per oggi, giovedì 31 agosto alle 18:30, al Parco Unità d’Italia in via Giovanni Bovio n. 53. L’ingresso è libero e gratuito. Oltre al poeta vernacolare biscegliese si esibiranno artisti, cantastorie, comici e showman della Terra di Bari sempre in vernacolo pugliese.

“Si tratta di un evento mirato a promuovere la tradizione e la cultura delle nostre origini”, ha dichiarato il presidente dell’associazione organizzatrice Pasquale D’Addato.